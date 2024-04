Ein Punkt, der Lustenau Mut machen kann

Fridrikas rettete Punkt

Spätestens mit der Führung der Hausherren schienen die Messen in Favoriten gesungen. Aber eigenartigerweise war gerade der Rückstand so etwas wie eine Initialzündung für Lustenau. Hatte man zuvor nicht einmal 20 Prozent Ballbesitz, suchte man nun selbst das Heil in der Offensive. Denn Trainer Andreas Heraf setzte alles auf eine Karte und brachte mit Rhein, Bobzien und Mikic gleich drei Offensivkräfte – was sich bezahlt machte. Denn endlich zeigte auch die Lustenauer Mannschaft, dass sie in der Lage ist, zumindest ansatzweise Fußball zu spielen.