Schöner kann auch der Sommer nicht werden

So früh hatte es noch nie 30 Grad in Oberösterreich

„Der bisherige Tagesrekord an einem 7. April lag bei 26 Grad, die 30er-Marke fiel bislang nie früher als im Jahr 2012 am 27. April – also drei Wochen später als heuer – das ist schon unglaublich markant.“ Schon am Samstag herrschten frühsommerliche Temperaturen (siehe Grafik), auch am Montag sind bis zu 30 Grad möglich, allerdings kommt Föhnwind auf.