Gmundener Schüler bauten besten Dosen-Satelliten

Das Team „Gmunden Space Agency“ vom BG/BRG Gmunden mit Mentor Michael Kolnberger hat beim österreichischen Finale des CanSat-Wettbewerbs der ESERO (European Space Education Resource Office) in Suben und Linz gesiegt und reist im Juni zu „Space Engineer for a day“ ins technische Zentrum der ESA, ESTEC, in die Niederlande.