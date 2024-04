Wer kann den Mörder entlarven?

Hinter dem „Tödlichen Dinner“ steht das kongeniale Duo Andrea Petermann und Heike Montiperle samt ihrem Schauspielerteam. Als Inspiration für die launigen Events dienten vor rund 20 Jahren kultige Agatha-Christie-Filme. „Die haben mir immer schon gefallen und mein Traum war es, ein Krimi-Erlebnis dieser Art zu organisieren“, erzählt Andrea von den Anfängen. Glücklicherweise hatte sie eine begabte Texterin an der Hand, die noch dazu Schauspielerfahrung vorweisen konnte: Mit Heike Montiperle war also die Frau fürs Kreative gefunden, während Andrea für alles Organisatorische verantwortlich zeichnet. Eine bunte Familie mit rund 15 bis 20 Schauspielern rundet den „Cast“ ab. „Wir sind miteinander gewachsen. Das Kernteam ist schon von Anfang an mit dabei“, erzählt Heike und schwärmt von der Harmonie in der Gruppe.