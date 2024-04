Hotelbetrieb boomt! Traditionsgasthaus sperrt zu

Das sanierte Hotel dagegen blüht auf. „Wir haben in 40 Zimmern 87 Betten, dazu gibt es ohnehin ein Restaurant. Dazu die Giovanni-Bar mit coolen Drinks und tollem Ausblick auf die Karawanken – und das auf dem schönsten Flecken in ganz Klagenfurt. Allein die Royal-Suite hat 170 Quadratmeter“, meint Striedinger. Auch der aus den Rosenheim Cops bekannte Klagenfurter Schauspieler Max Müller ist bei seinen Besuchen in der Heimatstadt Stammgast. Striedinger kooperiert mit der Baufirma Madile. „Wir errichten Luxus-Apartments hier in St. Martin, einige neue werden entstehen.“