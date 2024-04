Wolff und Vettel: „Werden auf jeden Fall sprechen“

Fokus weiter auf Verstappen?

Freilich darf auch gegrübelt werden, ob Wolffs Aussagen mehr als ein kleiner Flirt sind. Die deutsche „Bild“ will gleichsam parallel zu Totos Aussagen bei „Sky“ herausgefunden haben, dass Vettel de facto keine Rolle in seinen Überlegungen spiele. Demzufolge gilt der Fokus weiter Max Verstappen. Der niederländische Serien-Weltmeister soll ab 2025 den zu Ferrari abwandernden Lewis Hamilton ersetzen. Was wiederum insofern interessant anmutet, als Red-Bull-Chef Christian Horner sich erst unlängst demonstrativ zu „100 Prozent“ vom Verbleib Verstappens bei den Bullen überzeugt gab.