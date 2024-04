Alligatoren! So übten die Piraten fürs Top-Spiel

Wirbel um Nuck-Sperre

Für Ärger sorgt indes ein Urteil des Strafsenats. Andreas Nuck wurde in der Vorwoche, nachdem er in einer Rangelei einen Gegenspieler mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen hatte, ausgeschlossen. Nun wurde er auch fürs heutige Spiel gesperrt. „Der Ausschluss war ein Witz. Die Sperre ist eine Frechheit. Vielleicht will die Liga nur ein niederösterreichisches Derby im Finale“, tobt Kuttnig.