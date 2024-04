Pensionist von Baumstammteil getroffen: Tot

Am Waldrand einer Parzelle in Wolfsberg wollte der 69-Jährige Freitagfrüh Brennholz machen. Er war alleine mit der Motorsäge bei der Arbeit, fällte eine Esche, doch dabei spaltete sich vom Stamm ein etwa drei Meter großes Holzstück ab und traf den Pensionisten am Oberkörper.