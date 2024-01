Online-Betrug: Wann die größten Gefahren lauern

„Mir kann das nicht passieren.“ Das ist der Standardsatz, der einem über die Lippen kommt, wenn man von einem Betrugsopfer hört, das um Tausende Euro gebracht wurde. Ein Kind sei in einer Notlage und würde dringend Geld benötigen, die Polizei würde Vermögenswerte in Sicherheit bringen und deshalb Erspartes in Verwahrung nehmen - all das sind Lügen, denen schon auf den Leim gegangen wurde. Dazu kommt die Abzocke durch den Zugriff auf Computer, weil Menschen glaubten, ein Techniker würde ein Problem beheben.