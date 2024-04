Kahlschlag bei der HNO-Versorgung im Westen Wiens

„Wir fordern, dass geplante Operationen tatsächlich zum jeweils angesetzten Zeitpunkt durchgeführt werden und es zu keinen verlängerten Wartezeiten und Terminverschiebungen kommen wird. Engpässe müssen in jedem Fall vermieden werden, zumal die gefährdete HNO-Abteilung in Mistelbach (NÖ) noch mehr Druck auf Wiens HNO-Abteilungen ausüben könnte“, so Natalja Haninger-Vacariu, Vizepräsidentin der Ärztekammer Wien.