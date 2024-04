Erstmals „Glorienschein“ auf Exoplanet beobachtet?

Hinweise auf beständiges planetares Wetter

Im Umkehrschluss müsste es dort also sehr beständige Wolken und ebenso beständiges exoplanetares Wetter geben. Dass sich solche Erscheinungen so weit entfernt überhaupt beobachten lassen, nährt auch die Hoffnung, in Zukunft deutlich mehr über die Atmosphären von Exoplaneten, wie etwa die Reflexionen von Seen oder Ozeanen und damit über das Vorhandensein von Wasser, herauszufinden.