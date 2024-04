Messe-Eröffnung: Streitigkeiten auf der Bühne

Seit eineinhalb Jahren liegen die Pläne am Tisch, am Messegelände ein neues Kongresscenter zu errichten. „Für die Zukunft der Messe ist ein Veranstaltungszentrum unabdingbar“, ist sich Harald Kogler, Aufsichtsratsvorsitzender der Kärnten Messen, sicher. Der „Krone“ gegenüber hatte er seinen Unmut über ausstehende Finanzierungszusage der Landeshauptstadt bereits geäußert, nun tat er das auch während der Eröffnung der Freizeitmesse am Freitag: „Eigentlich haben das Projekt alle unterstützt und zugestimmt. Bisher haben wir aber nur seitens des Landes eine Finanzierungszusage erhalten“, so Kogler auf der Bühne.