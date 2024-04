Kurioses Abfahrts-Debüt! „Kannst gleich mitfahren“

Das Resultat: Ein passables Rennen, das er auf dem 96. und damit letzten Platz abschloss. Auf den neuen Schweizer Meister Josua Mettler fehlten ihm am Ende 8,09 Sekunden. Von Allmen, der einst mit Wälti arbeitete und gemeinsam in einer WG lebte, ging nicht volles Risiko und landete auf dem fünften Platz. Am Ende durfte das Duo auf das erfolgreiche Wälti-Debüt anstoßen. Fortan wollen sie aber wieder ihrem gemeinsamen Hobby nachgehen: Motocross fahren.