Träger verrutscht: Xenia oben ohne auf dem Runway

„Habe so getan, als wäre nichts passiert“

Und was machte Xenia? Gar nichts! Sie beendete trotz Busenblitzers ihren Walk. „Also ich dachte, so wie ich das gelernt hab von den letzten Staffeln, man soll nicht an den Kleidern rumzupfen. Und darum hab‘ ich so getan, als wäre einfach nichts passiert.“