Immer mehr Kaninchen werden grausam ausgesetzt

Neun Kaninchenbabys ausgesetzt

In Wien-Landstraße etwa wurden zwei Kaninchen im Alter von zwei Jahren in einer geschlossenen Plastikbox in einem Stiegenhaus entdeckt. Die Box hatte dabei nur wenige Luftlöcher und war mit Klebeband versiegelt. Einen weiteren schockierenden Fund gab es in Wien-Ottakring: In einem Innenhof wurden neun Kaninchenbabys und ihre Eltern in einer kleinen Wanne zurückgelassen. Die Mutter litt unter Blutungen und musste dringend medizinisch versorgt werden.