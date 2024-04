Goalie verschuldet mit Mega-Patzer Liverpool-Tor!

Im legendären Stadion an der Anfield Road schrieb man Minute 17, als die in gelb-gewandeten Gäste von etwas hinter der Mittellinie den Ball ohne große Not zu ihrem Torwart nach hinten spielten. Grbić schien jedenfalls genügend Zeit zu haben, den Ball anzunehmen und sich nach einer passenden Anspielstation umzuschauen. Zudem interpretierte Núñez seine Rolle als vorderster Forechecking-Spieler sehr zurückhaltend.