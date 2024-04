Mutter fand Sohn tot im Zimmer liegend vor

Ein Albtraum aller Eltern wurde für eine Mutter aus dem Bezirk Neusiedl am See furchtbare Realität. Als die Frau zu ihrem Sohn ins Zimmer ging, zuckte sie entsetzt zusammen. Der 17-jährige Jugendliche lag nicht in seinem Bett, sondern daneben auf dem Boden. Kein Atmen, keine Bewegung – es gab kein Lebenszeichen mehr. Der Körper war völlig reglos. Der Sohn war bereits tot, als ihn die Mutter aufsuchen wollte.