Putins Schergen verfolgen Kritiker bis Armenien

In den vergangenen Wochen würden Putin-kritische Russen in Armenien verfolgt, warnt die internationale Organisation Helsinki Citizens‘ Assembly. Aus dem kriegstreibenden Land Geflüchtete verrieten den Menschenrechtlern nämlich, dass sie in russische Militäruniform gekleidete Männer an ihren neuen Wohnadressen offen verfolgen und sich dafür interessieren würden, wie sie in ihrer heutigen Heimat leben.