Deutlicher Rückgang bei Delogierungsverfahren

60 Prozent der Fälle waren bei der Kontaktaufnahme mit der Koordinationsstelle noch nicht gerichtsanhängig. „Durch den präventiven Ansatz kann in den meisten Fällen letztlich eine Lösung gefunden werden“, erläuterte Lorenzi. Aber auch bei fast drei Vierteln jener Fälle, in denen bereits ein Räumungstermin fixiert worden war, gelang es am Ende doch noch, die Wohnung zu sichern. Bei mehr als 90 Prozent der Sachverhalte, die von dem ifs begleitet wurden, waren übrigens Mietrückstände der Grund für die Wohnungskündigung.