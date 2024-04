In diesem Ort wird die Gemeinschaft gelebt

inst waren die Bewohner Untertanen der Stiftsherrschaft. Das Dorf stand unter der Obacht der Bamberger Bischöfe, die ihren Sitz im Lavanttal hatten. „Damals waren die Bauern abhängig, sie waren halt Leibeigene“, sagt Griffens Bürgermeister Josef Müller, der in St. Kollmann daheim ist, dort auch eine Landwirtschaft betreibt. „Gemeinschaft wird bei uns gelebt“, stellt Müller klar. So kaufen Bauern seit 40 Jahren einen Großteil ihrer Gerätschaften – wie Motorsäge, Tieflader, Blochwagen, Seilwinden und Co. – gemeinsam. Landwirt und Dorfkümmerer Richard Ehrlich: „Bereits unsere Eltern haben mit dieser Gerätewirtschaft begonnen, wir machen weiter. Es funktioniert einwandfrei.“