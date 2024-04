Sportverein lässt alte Tradition neu aufleben

Fest in alter Form

Als Bürgermeister der Marktgemeinde ist es ihm ein besonderes Anliegen, das Dorffest erneut ins Leben zu rufen: „Wir wollen, dass das gesellschaftliche Großereignis noch einmal so stattfindet, wie es alle in bester Erinnerung haben.“ Nach Gesprächen mit den Funktionären des Sportvereins ist nun fix, dass das beliebte Dorffest in der alten Form über die Bühne gehen kann. Zur Freude des SV Schattendorf, für den derartige Events eine wichtige Basis sind, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können.