Timberwolves klammern sich an die letzte Hoffnung

Was man auch beim Verband weiß. „Spitzensport ist nur mit Unterstützung von Stadt und Land möglich. Das sehen wir an allen anderen Standorten und hoffen, dass das auch in Wien der Fall sein wird“, so Superliga-Geschäftsführer Albert Handler. Sonst wird es mit BC Vienna nächste Saison nur einen Wiener Superliga-Klub geben. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt.