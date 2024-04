Experte kritisiert: „Lewis ist da zu verwöhnt …“

Bereits in der Formel 3 und Formel 2 sei Hamilton immer im besten Auto gesessen: „Da ist er vielleicht einfach verwöhnt. Und wenn er mit dem Auto kämpfen muss, dann verliert er“, so der Experte. Es sei für den Briten einfach normal, dass sich das Auto so verhalten würde, wie er sich das wünsche. Aktuell sei dies aber nicht der Fall, weshalb sein Teamkollege derzeit auch besser performen würde.