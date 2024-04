Ältester Mann der Welt in Venezuela verstorben

Pérez half bereits mit fünf Jahren in Landwirtschaft

Pérez hinterlässt eine umfangreiche Nachkommenschaft. Der Vater von elf Kindern hatte laut den Aufzeichnungen von 2022 insgesamt 41 Enkel, 18 Urenkel und zwölf Ururenkel. Der als Tio Vicente bekannte Landwirt war am 27. Mai 1909 in El Cobre im Anden-Bundesstaat Táchira als neuntes von zehn Kindern zur Welt gekommen. Bereits im Alter von fünf Jahren begann er laut den Aufzeichnungen des Guinnessbuchs, seinem Vater und seinen Brüdern in der Landwirtschaft zu helfen, etwa bei der Zuckerrohr- und Kaffee-Ernte.