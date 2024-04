Chruschtschow-Urenkelin hält Rede bei Festspielen

Die in Moskau geborene und in New York lebende Nina Chruschtschowa gilt als Expertin der zeitgenössischen russischen Geschichte und Politik und scharfsinnige Analytikerin und Kritikerin von Wladimir Putins Regime. Überdies ist sie Professorin für internationale Beziehungen an der New School University in New York, Publizistin und Urenkelin des sowjetischen KP-Parteichefs Nikita Chruschtschow. Bei den diesjährigen Salzburger Festspielen wird Chruschtschowa die Rede zur Eröffnung halten.