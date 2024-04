Superstar Neymar verspricht Klub seinen Wechsel

Denn offenbar hat der 32-jährige Brasilianer bei einem Besuch am Wochenende sogar seinen Wechsel angekündigt. Wie „UOL“ berichtet, ist Neymar nach dem Spiel seines Ex-Klubs in die Kabine gegangen und hat dann dort seine Rückkehr versprochen. Spätestens Sommer 2025 wolle er zurück in die Heimat, heißt es.