Insiderhandel? Ajax suspendiert den Klub-Boss

„Für den Verein und alle, denen er am Herzen liegt, äußerst schädlich!“

„Wir sind zutiefst bestürzt darüber, dass so etwas bei Ajax geschehen konnte, da dies für den Verein und alle, denen er am Herzen liegt, äußerst schädlich ist. Das Vorgehen von Alex Kroes steht nicht im Einklang, wofür Ajax steht“, so der Klub-Aufsichtsratsvorsitzende Michael van Praag.