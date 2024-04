Abwasser soll künftig mehr über Anrainer erzählen

Sie bauen sich biologisch nicht ab, sondern reichern sich in der Umwelt an und wirken sich negativ auf die Gesundheit aus. Die Stoffe können auch ins Grundwasser oder in Pflanzen gelangen. Durch Abwasseruntersuchungen des Umweltinstituts hätten bereits Vorarlberger Betriebe auf ihre ihnen selbst nicht bewusste Verwendung dieser Stoffe aufmerksam gemacht werden können, erläuterte Christoph Scheffknecht, Leiter des Instituts, zu dessen Aufgaben neben der Abwasseranalyse auch Bereiche wie Lebensmittel- und Trinkwassersicherheit, Badewasserüberprüfungen und Luft- und Bodenkontrollen gehören.