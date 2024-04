Österreicher ist Glücksbringer auf Achttausendern!

Hans Wenzl ist aktuell der erfolgreichste Höhenbergsteiger Österreichs und ist in der Achttausender-Szene so etwas wie ein Glücksbringer, denn wenn Hans am Berg ist, dann ist ein Gipfelerfolg so gut wie sicher. Die „Bergkrone“ begleitete den 53-Jährigen beim Training für seinen elften Achttausender.