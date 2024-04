NHL: Crosby stellt Rekord von Gretzky ein

Mit zwei Toren und einem Assist hat Sidney Crosby die Pittsburgh Penguins am Montag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) zu einem 5:2-Erfolg bei den New York Rangers geführt und dabei einen historischen Meilenstein erreicht. Zum insgesamt 19. Mal erzielte der Kanadier in einer NHL-Saison im Schnitt mindestens einen Punkt pro Partie. Damit schloss er zu Eishockey-Legende Wayne Gretzky auf, dem dieses Kunststück ebenfalls 19-mal gelungen war.