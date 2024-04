Bella Italia und die Nesthocker

Das „Statistische Amt der Europäischen Union“ (Eurostat) hat eine eindrückliche Grafik von Nesthockern und Nestflüchtern in der EU veröffentlicht. Darauf leuchtet ganz Italien knallrot auf. Das Durchschnittsalter derer, die aus dem „Hotel Mama“ ausziehen, beträgt 31,1 Jahre, während es in Schweden bei 19,7 Jahren liegt und in Österreich immerhin schon bei 25,5 Jahren. Ganz beunruhigend ist der Trend in der Slowakei. Dort leben mit 30,9 zarten Jährchen noch mehr Nesthocker. Geradezu Unbeschreibliches müssen jedoch maltesische Mütter erdulden. Da lungern ihre Buben noch mit 31,1 Jahren zuhause rum und wagen es nicht, den Fuß in die böse Welt zu setzen.