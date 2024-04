Arlbergbahnstrecke wird am Wochenende gesperrt

Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten wird die Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz in Vorarlberg und Ötztal in Tirol am nächsten Wochenende (6. und 7. April) gesperrt. Nach Angaben der ÖBB werden mehr als 50 „Einzelmaßnahmen“ umgesetzt, dazu gehören Tunnelwartung, Reparaturen an bahntechnischen Anlagen und auch die Überprüfung von Brücken. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.