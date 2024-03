Unfallserie: Sind Bus & Co noch sicher?

In den letzten Tagen und Wochen häufen sich die Meldungen zu verschiedensten Unfällen von Transportmitteln. In Salzburg wurde die Handtasche einer älteren Dame in der Tür eingeklemmt, der Bus zog die Frau einige Meter mit. In Deutschland starben bei zwei schweren Unfällen vier Menschen, Dutzende wurden zum Teil schwer verletzt. In den USA und auch in Österreich kollidierten dafür zwei Schiffe mit einem Brückenpfeiler und einer Betonwand, die USA verzeichnete Tote.