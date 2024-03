Mercedes-Technikchef verfolgt eine „heiße Spur“

Geht jetzt alles ganz schnell?

Das gebe dem Team Hinweise darauf, wie man fortan reagieren könne. Hier setzen Allison und Co. jetzt an und hoffen auf eine baldige Trendwende. Allerdings scheint es so, als ob Mercedes den neuen Boliden generell noch nicht wirklich in Griff hat. Der Technikchef stellte so auch klar, dass noch nicht sicher ist, ob die Unzulänglichkeiten des W15 mit Set-up-Arbeiten behoben werden können oder ob drastischere Änderungen erforderlich seien.