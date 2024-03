Mercedes und Wolff verzweifelt: „Das ist brutal!“

„Mein Beitrag für die Mannschaft besteht darin, positiv und kreativ zu bleiben. Ich bin der Erste, der sagen würde – wenn jemand eine bessere Idee hat, dann bitteschön her damit, denn jeder hier arbeitet mit viel Herzblut daran, dass sich die Dinge zum Besseren wenden“, so Wolff. Aktuell dürfte es jedoch an Ideen mangeln, mit gerade einmal 26 Zählern auf dem Konto liegt Mercedes in der Konstrukteurs-Wertung aktuell auf Rang vier. Die nächste Chance, die Kluft zur Spitze zu verkürzen, bietet sich Hamilton und Russell am 7. April, wenn am Suzuka International Racing Course die nächsten Punkte vergeben werden.