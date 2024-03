Wolff spricht im Verstappen-Poker jetzt Klartext

Mercedes-Teamboss Toto Wolff hat in einem Interview mit „Fox Sports Australia“ in Melbourne sein großes Interesse an Max Verstappen bekräftigt. Für den Wiener steht der dreifache Weltmeister an der Spitze für einen möglichen Ersatz für Lewis Hamilton. Der siebenfache Formel-1-Champion verlässt Mercedes ja mit Jahresende in Richtung Ferrari. Verstappen hat eigentlich noch einen Red-Bull-Vertrag bis 2028.