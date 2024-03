Wien: Mann sperrt Räuber in seiner Wohnung ein

Nachdem ein Mann (40) am Freitagabend auf dem Bahnhof in Wien-Floridsdorf zwei Männer kennengelernt haben soll, lud er sie zu sich in seine Wohnung ein. Was dann passierte: Ein versuchter Raub und Schnittverletzungen an der Hand. Das Opfer konnte die Verdächtigen in seiner Wohnung einsperren. Die WEGA musste anrücken.