Wer blökt denn da? Schafe mitten in der Stadt!

Großstadtbewohner der anderen Art: Weil er Tiere liebt und Rasenroboter ablehnt, hat sich Werner Holzinger kurzerhand zwei Zwergschafe in den Garten geholt. Soweit nichts Ungewöhnliches, würden „Betty“ und „Lotti“ nicht mitten in der Stadt Graz leben. Was erlaubt ist und was nicht.