Die Oster-Tragödie 1954: Wanderung in den Tod

Auf eine abwechslungsreiche und auch ein wenig abenteuerliche Karwoche in Obertraun im Salzkammergut am Fuße des Dachsteingebirges freuten sich vor Ostern 1954 Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren und ihre Lehrer einer Knabenmittelschule aus der deutschen Stadt Heilbronn. Einquartiert war die Gruppe in der Bundessportschule Obertraun. Doch 13 von ihnen marschierten am Gründonnerstag bei einer Tour auf den Krippenstein nach dem Ausbruch eines Schneesturms in den „weißen Tod“.