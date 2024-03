Welchen Nachteil der FC Bayern bei Rangnick hätte

Schöttel: „Rangnick will auch zu einer WM“

Rangnicks Vertrag beim ÖFB läuft zumindest bis Ende 2025. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hatte vor Kurzem in einem Interview mit der APA – Austria Presse Agentur gemeint, dass er nicht besorgt sei, dass Rangnick diesen vorzeitig auflösen könnte, „weil ich schon dein Eindruck habe, dass sich Ralf total mit der Mannschaft identifiziert und mit ihr so erfolgreich wie möglich sein möchte“. Rangnicks Ziel sei es, mit einer Nationalmannschaft bei Endrunden dabei zu sein. „Und er will definitiv auch zu einer Weltmeisterschaft“, sagte Schöttel.