Polizeieinsatz wegen Urinieren im Parkhaus

Einen eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz löste am späten Mittwochabend eine 23-Jährige in Oberösterreich aus: Sie urinierte auf einer Parkfläche der Plus City in Pasching, wurde dann gegenüber Securitys aggressiv. Die gerufenen Beamten übergaben die stark alkoholisierte Frau schließlich einem Angehörigen.