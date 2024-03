Aufregung um Insta-Post: Jetzt spricht Rüdiger

Viele seiner Familienmitglieder gehören unterschiedlichen Religionen an. Dennoch respektieren die Rüdigers Verwandte einander und feiern gemeinsam religiöse Feste. Respekt und Toleranz seien grundlegende Prinzipien, die alle in seiner Familie vertreten würden. Wenngleich der 31-Jährige einsieht: „Ich erkenne aber auch an, dass ich aufgrund nicht genügender Aufmerksamkeit, Dritten die Chance gegeben habe, mein Posting bewusst falsch auszulegen, um zu spalten und zu polarisieren.“