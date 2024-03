Diese Mode schont die Nase und die Waschmaschine

Tierwohl genau im Fokus

Die Bauern in Australien, bei denen die Merinoschafe leben, hat er selbst ausgewählt, um sich in Sachen Tierwohl abzusichern. Die Verarbeitung des Wollhaars, das Stricken, Nähen – jeden Schritt hat Rieger im Blick. Ein Produktionsbetrieb in Litauen wird komplett von SCROC ausgelastet. „Wir sind dort in den letzten Jahren von 24 auf 55 Mitarbeiter gewachsen“, so Rieger.