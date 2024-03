Erkennen Sie diese süßen Weltmeister?

„Ois Guade zum 40. mein Freund!“, gratulierte Schweinsteiger seinem Freund am Dienstag via Instagram und postete dazu einige Fotos, die ihn und den ehemaligen Slalom-Star im Laufe der Jahre zeigen. „Bleib so wie du bist und hoffentlich geht sich mal wieder ein kleines Rennen aus – wer gewinnt, weißt du“, so der deutsche Fußball-Weltmeister weiter.