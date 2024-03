Zwei Tage nach OP lag „Leo“ tot im Körbchen

Groß ist die Trauer bei den Besitzern von Kater „Leo“. Unbekannte Tierquäler hatten am Sonntag in der Dornbirner Innenstadt mit einem Luftdruckgewehr auf das einjährige Tier geschossen. Der Vierbeiner schleppte sich schwer verletzt in eine Hauseinfahrt an der Dornbirner Marktstraße. „Unsere Nachbarin hat den Kater dort gefunden und gleich zum Tierarzt nach Lustenau gebracht. Wir sind zuerst davon ausgegangen, dass jemand unseren ,Leo‘ angefahren hatte, denn die Hinterläufe waren komplett zertrümmert“, berichtet die Mutter des kleinen Mädchens, dem der Kater gehörte.