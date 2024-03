Zehn Prozent mehr Skifahrer auf den Pisten

Die Zahlen der Zwischenbilanz, die die heimischen Seilbahner am Dienstag vorgelegt haben, sind durchaus erfreulich: Bis Ende Februar wurden rund 4,2 Millionen Skifahrer auf den Vorarlberger Pisten verzeichnet, das bedeutet einen Zuwachs von immerhin 10,2 Prozent. Kein Wunder also, dass Andreas Gapp, Fachgruppenobmann der Seilbahnen in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, optimistisch ist. „Der Start der Wintersaison 2023/24 war fast bilderbuchmäßig mit tollen Schneebedingungen im Dezember und Jänner“, erklärte er. Danach aber wurde es vor allem für jene Skigebiete schwierig, die nicht so hoch liegen. Einige konnten heuer nur wenige Betriebstage verzeichnen oder mussten die Saison aufgrund der mangelhaften Schneelage bereits im Februar beenden. Deshalb sei auch die Klein(st)skigebietsförderung angepasst worden, erklärte Gapp.