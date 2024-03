Nach schwieriger Weltcup-Saison folgte Hüft-OP

Erster Podestplatz

Die „Frohnatur“ konnte zwar im Februar in den Weltcup zurückkehren, so richtig rund lief’s aber nicht mehr. „Es war zäh für den Kopf, aber nicht alles war schlecht“, spricht Födermayr ihren ersten just vorm folgenreichen Sturz geholten Podestplatz in Arosa (Sz.) an. Nun steht eine mehrmonatige Reha an, ehe sie nächste Saison wieder voll durchstarten will. Daniel Lemberger