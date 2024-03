Israels Außenminister von US-Regierung enttäuscht

„Wir erwarten von Freunden, dass sie uns in dieser schweren Zeit stärken und uns nicht der Hamas und all den anderen Feinden gegenüber schwächen“, sagte Katz am Dienstag. Aus seiner Sicht müssten die USA ein Veto verhängen „gegen jede Entscheidung, die nicht das furchtbare Massaker und die Sexualverbrechen scharf verurteilt, die die Hamas am 7. Oktober gegen Babys, Frauen, Mädchen und alte Menschen“ begangen habe.