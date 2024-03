Volleyball-Nationalteams kennen ihre Quali-Gegner

Bereits im Mai und Juni warten auf die ÖVV-Teams ebenfalls auf Europa-Ebene die Golden bzw. die Silver League. Die Frauen treffen in der Golden League auf Tschechien, Rumänien, Slowakei, Ukraine, Estland und Aserbaidschan, die besten vier kommen ins Final Four. Die Männer bekommen es in der Silver League jeweils zweimal mit Island, Färöer und Israel zu tun, die besten zwei bestreiten das Finale.