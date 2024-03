Wolff: „Österreicher tragen Herz auf der Zunge“

„Wir verstehen einige Verhaltensweisen des Autos nicht, die wir in der Vergangenheit immer verstanden hätten“, erklärt Wolff nach dem enttäuschenden Rennwochenende in Australien. Dennoch hat der Mercedes-Teamchef weiter Vertrauen in den W15: „Es gibt Einheiten auf der Strecke, da sind wir absolut dabei mit der Performance, aber dann geht es dahin.“